В Омске скончалась артистка балета Светлана Салеидзе

Светлана Салеидзе родилась 28 октября 1948 года в Омске. Её творческая карьера была неразрывно связана с Омским театром музыкальной комедии, куда она поступила в 1964 году после окончания балетной студии. В возрасте 16 лет она начала свой путь в труппе театра как исполнительница балетных партий, а позднее стала солисткой.