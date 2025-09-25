В Омске скончалась артистка балета Светлана Салеидзе

На 77-м году жизни скончалась выдающаяся артистка балета Светлана Салеидзе (Маслак), посвятившая театру более 60 лет своей жизни, сообщает Омский государственный музыкальный театр.
Светлана Салеидзе родилась 28 октября 1948 года в Омске. Её творческая карьера была неразрывно связана с Омским театром музыкальной комедии, куда она поступила в 1964 году после окончания балетной студии. В возрасте 16 лет она начала свой путь в труппе театра как исполнительница балетных партий, а позднее стала солисткой.
Её достижения были отмечены многочисленными наградами. В 1965 году Светлана получила диплом лауреата Всесоюзного смотра-фестиваля за исполнение сольной партии в спектакле «Сердце балтийца». В 2015 году ей была вручена премия министерства культуры Омской области «За верное служение театру».
Прощание с артисткой состоится 26 сентября с 14:00 до 15:00 в зале ритуальных услуг на Старо-Северном мемориальном кладбище (ул. Орджоникидзе, 289).
Редакция портала Om1 Омск выражает соболезнования родным и близким Светланы Салеидзе.