В двух районах Самары до 26 сентября могут снизить напор горячей воды

До 17.00 26 сентября на части территорий Промышленного и Кировского районов Самары возможно снижение параметров подачи горячей воды. Об этом предупредили в Самарском филиале «Т Плюс». Это значит, что в некоторых домах и организациях может снизиться напор горячей воды или ее температура.
«Это связано с подключением клиентов к новому трубопроводу и наладке режима тепловой сети», — прокомментировала пресс-служба компании.
Благодаря этим работам ресурсники рассчитывают повысить надежность подачи тепла в 108 жилых домов и 28 социальных учреждений.
Напомним, что в Самаре с 25 сентября начали включать отопление в школах, детских садах и больницах.