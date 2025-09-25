Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В двух районах Самары до 26 сентября могут снизить напор горячей воды

Самарцев предупреждают о возможных ограничениях в подаче горячей воды.

Источник: Комсомольская правда

До 17.00 26 сентября на части территорий Промышленного и Кировского районов Самары возможно снижение параметров подачи горячей воды. Об этом предупредили в Самарском филиале «Т Плюс». Это значит, что в некоторых домах и организациях может снизиться напор горячей воды или ее температура.

«Это связано с подключением клиентов к новому трубопроводу и наладке режима тепловой сети», — прокомментировала пресс-служба компании.

Благодаря этим работам ресурсники рассчитывают повысить надежность подачи тепла в 108 жилых домов и 28 социальных учреждений.

Напомним, что в Самаре с 25 сентября начали включать отопление в школах, детских садах и больницах.