В двух районах Самары до 26 сентября могут снизить напор горячей воды

До 17.00 26 сентября на части территорий Промышленного и Кировского районов Самары возможно снижение параметров подачи горячей воды. Об этом предупредили в Самарском филиале «Т Плюс». Это значит, что в некоторых домах и организациях может снизиться напор горячей воды или ее температура.