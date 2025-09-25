Студотряды Иркутской области участвуют во всероссийском конкурсе

С 1 по 30 сентября проходит ежегодное открытое голосование, в котором принимают участие студенческие отряды Иркутской области, стремясь завоевать лидерство во всероссийском конкурсе активности. Голосование организовано в рамках программы «Российских студенческих отрядов» (РСО), которая объединяет молодежь из разных регионов страны. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.