Студотряды Иркутской области участвуют во всероссийском конкурсе

В Иркутской области в студенческих отрядах состоит более 5,5 тыс. человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 1 по 30 сентября проходит ежегодное открытое голосование, в котором принимают участие студенческие отряды Иркутской области, стремясь завоевать лидерство во всероссийском конкурсе активности. Голосование организовано в рамках программы «Российских студенческих отрядов» (РСО), которая объединяет молодежь из разных регионов страны. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.

— В Иркутской области в студенческих отрядах состоит более 5,5 тыс. человек и действует более 100 отрядов по восьми направлениям деятельности, — рассказывают власти Приангарья.

Эти отряды вносят значительный вклад в развитие региона, занимаясь строительством, благоустройством, волонтерством и другими общественно полезными проектами.