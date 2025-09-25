Скорая не успела спасти: водитель «Калины» погиб, врезавшись в ЛЭП

Сегодня ночью, 25 сентября, в селе Кояново Бирского района Башкирии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По данным пресс-службы Госавтоинспекции республики, 54-летний водитель Lada Kalina не справился с управлением, из-за чего машина попала в кювет и врезалась в опору линии электропередачи.
В результате происшествия водитель скончался на месте до приезда скорой помощи. По факту трагедии началось разбирательство, специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.
