Скорая не успела спасти: водитель «Калины» погиб, врезавшись в ЛЭП

В Башкирии водитель Lada Kalina врезался в ЛЭП и погиб.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 25 сентября, в селе Кояново Бирского района Башкирии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По данным пресс-службы Госавтоинспекции республики, 54-летний водитель Lada Kalina не справился с управлением, из-за чего машина попала в кювет и врезалась в опору линии электропередачи.

В результате происшествия водитель скончался на месте до приезда скорой помощи. По факту трагедии началось разбирательство, специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

