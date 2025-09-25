Запрет на бизнес в СНТ был всегда: глава Союза садоводов Калининграда — о нововведениях в законодательстве

В Калининградской области не было претензий к владельцам участков в СНТ по поводу использования земли для коммерческих нужд. Об этом «Клопс» сообщил председатель регионального Союза садоводов Вадим Софронов.
По его словам, некоторые наблюдатели, в том числе СМИ, неверно трактуют вступившие в силу с 1 сентября изменения в закон «О ведении гражданами садоводства для личных нужд».
«Непонятно, с чего все взяли, что запрет на деятельность, не связанную с садоводством, введён только с начала сентября, — отметил Софронов. — Такой запрет существовал всегда и не менялся с 2019 года, когда этот закон вступил в силу».
Как подчеркнул Вадим Софронов, заниматься какой-либо иной деятельностью на землях для садоводства недопустимо. Однако зачастую земельный участок официально переводится из этой категории в другую, и тогда всё легально.
«Существует даже прецедент, когда Верховный суд отказал в сносе магазина на территории СНТ, поскольку земельный участок был переведён из зоны садоводства и получены официальные разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию. Так что в каждом случае нужно разбираться, чтобы всё соответствовало действующему законодательству», — сказал глава Союза садоводов Калининградской области.
Вадим Софронов подчеркнул, что в регионе действует эксперимент по легализации гостевых домов на земельных участках, предназначенных в том числе для садоводства.
«Такие гостевые дома должны быть внесены в специальный федеральный реестр, предоставлять качественные услуги и платить все налоги. Их легализация позволит вывести этот бизнес из тени», — отметил он.
Надзор за соблюдение законодательства будут вести прокуратура и местные власти. За нецелевое использование земли в СНТ грозит штраф от 10 тысяч до 25 тысяч рублей.