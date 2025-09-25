Минздрав Беларуси обновил формуляр лекарственных средств

В итоге Минздрав установил Республиканский формуляр лекарственных средств, представляющий собой список препаратов с доказанной эффективностью, допустимой безопасностью, а также которые являются наиболее экономически выгодными при использовании бюджетных средств, которые выделяются на здравоохранение.