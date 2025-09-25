Ричмонд
Минздрав Беларуси обновил формуляр лекарственных средств

Минздрав изменил формуляр лекарственных средств в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министерством здравоохранения Беларуси обновлен формуляр лекарственных средств, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Это регламентирует соответствующее постановление Минздрава (№ 90 от 22 августа 2025-го), которое вступит в силу с 26 сентября.

В итоге Минздрав установил Республиканский формуляр лекарственных средств, представляющий собой список препаратов с доказанной эффективностью, допустимой безопасностью, а также которые являются наиболее экономически выгодными при использовании бюджетных средств, которые выделяются на здравоохранение.

Минздрав не реже одного раза в год пересматривает данный формуляр и устанавливает его. Документ затем используют для составления и разработки перечня основных лекарств, годового плана госзакупок лекарств, клинических протоколов, методов оказания медпомощи.

Не так давно еще Минздрав пересмотрел перечень болезней с бесплатным обеспечением лекарствами.

