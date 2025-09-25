Ричмонд
Омский суд заставил чиновников отремонтировать аварийный водопровод

Жителям Одесского района вернули качественную воду.

Источник: Комсомольская правда

Завершен капремонт водопровода в селе Ганновка Омской области. Ранее 330 метров сетей находились в аварийном состоянии с износом более 90%. Об этом сообщил 25 сентября канал t.me/prok_omsk.

Бездействие местной администрации нарушало права жителей и создавало угрозу чрезвычайных ситуаций. Прокуратура подала иск, чтобы обязать власти восстановить коммуникации. Требования были удовлетворены в полном объеме.

«В настоящее время ремонт проблемного участка проведен», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Напомним, ранее «КП Омск» рассказала, как строители оставили местных жителей без воды и газа.