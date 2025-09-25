Новосибирец выиграл 4,3 миллиона рублей в государственной лотерее

Житель Новосибирской области стал обладателем крупного денежного приза в размере 4 377 744 рублей, выигранного в государственной лотерее 25 сентября. Победитель участвовал в лотерее, где используется специальная система: в первом поле каждой букве алфавита и дополнительным символам соответствуют числа от 1 до 36, а во втором располагаются смайлики с числами от 1 до 4.
В сообщении пресс-службы лотереи указано: «Настоящий успех пришёл к жителю Новосибирской области 25 сентября — он стал обладателем внушительного приза в 4 377 744 рубля».
Лотерея, в которой был выигран приз, построена по особой системе, позволяющей участникам составлять как буквенные комбинации, так и выбирать смайлики с числовыми значениями. Это не первый случай крупного выигрыша у жителей Новосибирской области в государственных лотереях. Точная личность победителя и место его проживания в регионе не раскрываются в соответствии с правилами конфиденциальности.