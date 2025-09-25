Новосибирец выиграл 4,3 миллиона рублей в государственной лотерее

Лотерея, в которой был выигран приз, построена по особой системе, позволяющей участникам составлять как буквенные комбинации, так и выбирать смайлики с числовыми значениями. Это не первый случай крупного выигрыша у жителей Новосибирской области в государственных лотереях. Точная личность победителя и место его проживания в регионе не раскрываются в соответствии с правилами конфиденциальности.