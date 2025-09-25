В подмосковной деревне Судниково откроется кабинет врача общей практики

Кабинет врача общей практики откроют до конца года в строящемся медцентре подмосковной деревни Судниково, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Возведение новых медучреждений соответствует целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В медцентре будет работать подстанция скорой помощи на две бригады. Площадь всего здания составит 710 кв. м. Там расположатся кабинеты врачей разных специальностей, процедурная, прививочная, лаборатория для анализов и дневной стационар. Кроме того, в медцентре будут работать отделение физиотерапии и профилактики, стоматология и аптека.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.