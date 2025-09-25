В Омске ушла из жизни известная балерина

В Омске на 77-м году ушла из жизни балерина Светлана Салеидзе (Маслак). Трагическую новость сообщили в Омском музыкальном театре, где более 60 лет прослужила артистка.
Светлана Владимировна пришла в театр в 1964 году, сразу после окончания балетной студии при Омском театре музыкальной комедии. В 16 лет ее приняли в труппу артисткой балета. После Светлана Салеидзе стала солисткой, исполняла весь репертуар театра. За сольную протию в спектакле «Сердце балтийца» была удостоена диплома лауреата Всесоюзного смотра-фестиваля.
Солисткой балета Светлана Салеидзе являлась с 1964 по 1987 год, после была инспектором балета, стала лауреатом премии министерства культуры Омской области «За верное служение театру».
Прощание с балериной состоится 26 сентября с 14:00−15:00 на Старо-Северном мемориальном кладбище в зале ритуальных услуг по адресу: ул. Орджоникидзе, 289.
Коллектив театра и редакция приносит соболезнования родным и близким Светланы Владимировны.