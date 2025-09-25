В Омске ушла из жизни известная балерина

Светлана Владимировна пришла в театр в 1964 году, сразу после окончания балетной студии при Омском театре музыкальной комедии. В 16 лет ее приняли в труппу артисткой балета. После Светлана Салеидзе стала солисткой, исполняла весь репертуар театра. За сольную протию в спектакле «Сердце балтийца» была удостоена диплома лауреата Всесоюзного смотра-фестиваля.