В три спортивные школы Башкирии поступили новые автобусы

«Достижение высоких результатов в спорте невозможно без участия в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах и медицинских осмотрах. Для того, чтобы воспитанники спортивных школ могли выезжать на сборы и чемпионаты, с 2020 года при федеральной поддержке приобретены 26 микроавтобусов. Уверен, системная работа с муниципалитетами откроет нашим юным спортсменам дорогу к новым победам», — отметил вице-премьер республики — министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.