В три спортивные школы Башкирии поступили новые автобусы

Их закупили для учреждений Уфимского и Благовещенского районов, а также для спортшколы олимпийского резерва по биатлону.

Новые автобусы закупили для трех спортивных школ Башкирии при поддержке госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в министерстве спорта республики.

Машины поступили в учреждения Уфимского и Благовещенского районов, а также в спортшколу олимпийского резерва по биатлону. Ключи от них директорам вручил глава региона Радий Хабиров.

«Достижение высоких результатов в спорте невозможно без участия в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах и медицинских осмотрах. Для того, чтобы воспитанники спортивных школ могли выезжать на сборы и чемпионаты, с 2020 года при федеральной поддержке приобретены 26 микроавтобусов. Уверен, системная работа с муниципалитетами откроет нашим юным спортсменам дорогу к новым победам», — отметил вице-премьер республики — министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.