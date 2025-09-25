Улицу в центре Калининграда «заселили зебрами», горожане назвали 6 аргументов против

В Калининграде на Чайковского после масштабного ремонта тротуаров появилось несколько пешеходных переходов. Почему люди недовольны таким решением властей, «Клопс» рассказали местные жители.
На обустройство зебр не пожалели ни краски, ни знаков, ни времени: работы велись даже поздно вечером. Наблюдательные горожане назвали несколько аргументов против такого рвения.
1. Сократилось количество парковочных мест. По правилам, перед зеброй нужно оставлять минимум 5 метров. В идеале должен быть обеспечен треугольник видимости до 15 метров.
2. Автомобили по-прежнему ставят возле переходов и даже на них, что снижает видимость для пешеходов. Прежде чем рисовать зебры, следовало бы изменить габариты улицы.
3. Правила позволяют в городах пересекать проезжую часть вне переходов, если зебры нет в зоне видимости. Теперь переходов на Чайковского столько, что придётся двигаться только по ним, даже если поблизости нет машин.
4. У переходов не везде занизили бордюры.
5. На Чайковского не снизили скоростной режим. На тихой улочке водители разгоняются подчас до 100 км/ч. Можно было поменять траекторию движения транспорта, чередуя парковки по разным сторонам.
6. Историческая улица утыкана знаками: на Чайковского много визуального шума.
По данным Госавтоинспекции, за последние 5 лет на этой улице не было наездов на пешеходов. Местные опасаются, что теперь всё изменится к худшему.