Самарцам предоставили полный список с точками бесплатного Wi-Fi

В Самаре обновили список публичных точек доступа к бесплатному Wi-Fi. Все адреса и сети можно посмотреть по ссылке. Об этом сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области.
«Для подключения к общественному интернету нужно включить Wi-Fi на своем устройстве, выбрать открытую сеть, удобный способ авторизации и следовать инструкциям», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, из-за опасности атаки беспилотников в Самарской области регулярно наблюдаются перебои с интернетом. Жителям дали советы, как оставаться на связи при ограничениях. А по всей Самаре появились точки бесплатного WiFi, которых с каждем днем становится все больше. Также в регионе ввели штрафы за съемку и публикацию атаки БПЛА.