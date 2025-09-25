Ричмонд
Самарцам предоставили полный список с точками бесплатного Wi-Fi

В Самаре расширили количество точек для подключения к общественному интернету.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре обновили список публичных точек доступа к бесплатному Wi-Fi. Все адреса и сети можно посмотреть по ссылке. Об этом сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области.

«Для подключения к общественному интернету нужно включить Wi-Fi на своем устройстве, выбрать открытую сеть, удобный способ авторизации и следовать инструкциям», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, из-за опасности атаки беспилотников в Самарской области регулярно наблюдаются перебои с интернетом. Жителям дали советы, как оставаться на связи при ограничениях. А по всей Самаре появились точки бесплатного WiFi, которых с каждем днем становится все больше. Также в регионе ввели штрафы за съемку и публикацию атаки БПЛА.

