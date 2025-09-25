Детский сад на 120 мест откроют в Симферополе в 2026 году

В симферопольском микрорайоне Новониколаевский продолжается возведение детского сада-яслей, рассчитанного на 120 воспитанников, в том числе в возрасте до трех лет. Строительная готовность объекта составляет 42%.
В двухэтажном здании площадью 2 035 квадратных метров разместят раздевалки, игровые комнаты, спальни, санузлы, буфет, спортивный и актовый залы, кухню, медпункт и пост охраны. Сейчас на объекте монтируют кровлю, перегородки и электрические сети. Внутри помещения штукатурят стены, на участке разрабатывают грунт для подпорной стены и теплотрассы. Прокладывают водопровод и отопление.
Территорию учреждения озеленят и оборудуют детскими игровыми площадками с навесами и спортивными зонами.
«Ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с планом-графиком — в IV квартале 2026 года», — сообщили в Минстрое Крыма.