Вклад креативных индустрий в будущее: экспертный доклад

Своим мнением поделилась директор Центра развития креативной экономики АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Екатерина Черкес-заде: «Креативная экономика — очень подвижная структура, объединяющая не только конкретные отрасли (кино, музыку, игры, дизайн), но и их влияние на смежные сферы, такие как туризм или развитие территорий. Ее ключевая особенность — межотраслевой эффект — от создания контента до его дистрибуции через разные каналы (платформы, соцсети, кинотеатры). При этом перечень направлений остается открытым, например, с развитием ИИ могут появиться новые сегменты. Особую роль играют “сквозные” отрасли вроде дизайна и маркетинга, коммуникаций, способные менять любые продукты, от B2C до B2B, — то, что мы называем преображающей экономикой».