Вклад креативных индустрий в будущее: экспертный доклад

Дизайн, фото- и видеопроизводство, создание культурных пространств и проведение фестивалей не только формируют национальные ценности и культурный код, но также развивают экономику, улучшая жизнь каждого человека. Это главный вывод, который сделали авторы экспертного доклада о возрастающей роли креативных индустрий, который представила АНО «Национальные приоритеты». В его подготовке в том числе участвовали эксперты Госсовета. В докладе приведены задачи, которые надо решить, чтобы креативная отрасль стала более успешной.
Для экономики и людей.
Рассматривать креативные индустрии как отдельное нишевое направление — значит недооценивать этот сегмент, убеждены авторы доклада. Творчество, наука, технологии, благоустройство городской среды, развитие предпринимательства и экономики тесно взаимосвязаны. Успешные креативные проекты создают с использованием цифровых технологий, а значит, это способствует технологическому развитию. По итогам 2023 года в креативном секторе работали около 4,6 млн человек — 6,2% от всех занятых россиян. Поэтому позитивный эффект, который дает развитие креативной сферы, и экономический, и социальный.
Креативные индустрии дополнительно влияют на развитие экономики и через интеграцию с другими отраслями, подчеркивается в докладе. Они не только используют продукты и услуги других отраслей, но и поставляют решения, которые повышают добавленную стоимость продукции в туризме, промышленности, образовании и науке, архитектуре и агросекторе. Кроме того, креативные индустрии дают всем отраслям эффективные инструменты продвижения, обеспечивают связь с потребителем.
Своим мнением поделилась директор Центра развития креативной экономики АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Екатерина Черкес-заде: «Креативная экономика — очень подвижная структура, объединяющая не только конкретные отрасли (кино, музыку, игры, дизайн), но и их влияние на смежные сферы, такие как туризм или развитие территорий. Ее ключевая особенность — межотраслевой эффект — от создания контента до его дистрибуции через разные каналы (платформы, соцсети, кинотеатры). При этом перечень направлений остается открытым, например, с развитием ИИ могут появиться новые сегменты. Особую роль играют “сквозные” отрасли вроде дизайна и маркетинга, коммуникаций, способные менять любые продукты, от B2C до B2B, — то, что мы называем преображающей экономикой».
Повышение качества инфраструктуры, конечно же, улучшает жизнь местных жителей. Новые пространства для отдыха и досуга, культурные и музейные центры становятся частью их повседневности, дают пространство для развития и самовыражения, взаимодействия представителей разных креативных профессий и развития локальных творческих сообществ, отмечено в докладе.
Генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева рассказала: «Креативные индустрии становятся мощным инструментом переосмысления музейного пространства, раскрывая его потенциал далеко за пределами традиционной экспозиции. Благодаря опыту проектов, реализованных в рамках конкурса “Креативный музей”, мы увидели, насколько активно и разнообразно музеи уже взаимодействуют с креативной экономикой. Еще до появления профильного закона в музейной практике присутствовали направления, которые сегодня включены в его рамки. Ключевым фактором изменений стало партнерство — с художниками, дизайнерами, гастрономами, театрами, модными брендами. Благодаря этим сотрудничествам рождаются иммерсивные выставки, гастрономические “порталы” в прошлое, например знаменитая “Коломенская пастила” или “Рецепты Софьи Толстой”, и новые формы взаимодействия с историей, которая становится ближе».
О плодотворном сотрудничестве и взаимной поддержке креативных индустрий рассказала и директор по стратегическим коммуникациям и брендингу издательской группы «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова: «Важным результатом экранизации произведений современных национальных авторов становятся рост тиражей и увеличение количества проданных экземпляров. Яркий пример — современная интеллектуальная проза: роман Алексея Сальникова “Петровы в гриппе и вокруг него” до экранизации выходил тиражом не более 2 тысяч экземпляров, а после экранизации тираж составил 90 тысяч. Другие успешные примеры кросс-индустриальных проектов — новеллизации “Чебурашки” и “Мастера и Маргариты”. Эти случаи наглядно демонстрируют важность системного взаимодействия между отраслями».
Оценивать креативные индустрии только по уровню вклада в бюджет страны или количеству новых рабочих мест тоже было бы неправильно. Главная их функция — создание смыслов и ценностей, подчеркивают авторы доклада. Работники креативных индустрий создают и транслируют культурный код и способствуют достижению национальных целей.
Креативные гении.
Самый высокий прирост с 2022 года показывают медиасегменты креативных индустрий. В докладе они разделены на несколько категорий: «музыка и исполнительское искусство» с темпом прироста выручки 65,2% и прироста нематериальных активов 175,3%; «кино и сериалы и анимация» (47,9 и 84,2% соответственно); «реклама и PR» (45 и 57,3%); «ПО и видеоигры» (43,7 и 175,9%).
Наиболее успешные с точки зрения развития креативных индустрий регионы — Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская и Томская области. Кроме того, в европейской части России оно идет быстрее, чем на юге и Дальнем Востоке. Это объясняется разницей в социально-экономическом и культурном развитии, а также мерами поддержки, более весомыми в лидирующих регионах.
В докладе отмечено, что наиболее важные направления креативных индустрий получают в последние годы основную поддержку государства, благодаря чему успешно развиваются, однако нужно уделить внимание и остальным. Исследователи делают вывод, что необходимо развивать новые форматы поддержки, в основе которой — коллаборация государства и частного бизнеса. Тем более что есть основа для таких мер — от Федерального закона от 8 августа 2024 года № 330-ФЗ «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации» до грантовых и акселерационных программ, образовательных инициатив и разнообразных форм инвестиционной поддержки.
Преодолевая барьеры.
Основная проблема, которую отмечают авторы доклада и которую предстоит преодолеть, — дефицит специалистов. Основной фокус — на системе образования, которая перестраивается. В докладе подчеркивается, что от преодоления кадрового голода необходимо переходить на практико-ориентированное обучение. Использовать сокращенные программы; вводить обязательные стажировки; использовать отраслевые акселераторы и вовлекать в процесс обучения индустриальных партнеров. Именно так, например, строится обучение по программе «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».
Еще один важный аспект — анализ трендов и перспектив. Предиктивные технологии могут сыграть определяющую роль для прогнозирования востребованных компетенций, формирования адресной политики занятости. Учитывая высокий интерес молодых людей к креативным индустриям, у отрасли есть значительный потенциал для преодоления кадрового дефицита, подчеркивают эксперты.
Существенное препятствие на пути более успешного развития — неравномерное финансирование креативных индустрий. В частности, ограниченный доступ к кредитованию и внешним инвестициям.
Генеральный директор Агентства трансформации и развития экономики, член комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» Владислав Онищенко пояснил: «Финансовый рынок не склонен инвестировать в неизвестные торговые марки, локальные бренды и отрасли без залоговой базы. Практически отсутствуют паевые фонды, ориентированные на перспективные растущие компании. С этой проблемой сталкивались многие отрасли, включая IT. Несмотря на статус устойчивой и развитой индустрии, банки все еще предлагают кредиты под 35% годовых. Однако государство поддерживает сектор — через специальную политику и льготные инструменты».
В качестве способа преодоления этого барьера эксперты предлагают ввести новые финансовые инструменты для тех, кто инвестирует в креативные индустрии. Например, это могут быть гарантийные фонды, снижающие риски.
Есть и структурные барьеры, мешающие развиваться креативным индустриям, отмечено в исследовании. Это отток специалистов в мегаполисы, инфраструктурное неравенство, отсутствие стратегий развития на местах.
На уровне отдельных регионов есть и другие ограничения: неопределенность статуса предприятий индустрии, низкий уровень осведомленности о них и, соответственно, признания, недостаточность финансирования и отсутствие доступа к зарубежным рынкам. А повышают шансы на успешное развитие представителей креативных индустрий наличие крупных городов в регионе, высокая концентрация студентов ведущих вузов, развитая цифровая инфраструктура, активная политика органов власти и наличие креативных кластеров — последние два фактора взаимосвязаны.
Четкая структура и сильный маркетинг.
Примеры, приведенные в докладе, свидетельствуют, что все барьеры преодолимы. Наиболее комплексным подходом среди креативных индустрий, как полагают эксперты, выделяется киноиндустрия. Здесь есть четкая инфраструктура, регулярные кинофестивали, отрасль получает господдержку и регулирование, внедряет новые технологии, развивает кинопроизводство и сеть киностудий. Также в этой сфере организуют прокат региональных фильмов, расширяют профессиональное сообщество и развивают образование. Такая многосторонняя и устойчивая модель обеспечивает кинопроизводству эффективное развитие.
Отдельные талантливые проекты также получают и поддержку, и признание, независимо от направления и региона. Пример привел сооснователь визионерского архитектурного бюро Megabudka Артем Укропов: «Мы разработали проект в новом русском стиле — Центр гостеприимства в Липецкой области “Кудыкина гора”. Обосновали, почему это большое черное здание именно новый русский стиль — здесь есть немножко маркетинга, — и это возымело эффект: мы создали диалог. Здание стало визитной карточкой всей Тульской области: оно привлекает огромное количество людей в парк и обеспечивает ему экономику. Оно также продвигает русский стиль за рубежом, здание получает международные награды. Затем его начинают копировать. Например, практически точная копия построена сейчас в Армении».
У креативных индустрий как единого направления амбициозная задача — к 2030 году вырасти до 6% ВВП. Их вклад в экономику страны устойчиво растет, отмечают исследователи: с 2,8% в 2017 году до 4,1% в 2024 году (7,5 трлн рублей). Так что при сохранении текущих темпов развития запланированный рост будет достигнут.