На границе с Китаем в тайнике автобуса нашли слитки золота на ₽22 млн

В апреле таможенники в аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду золотой цепи с оценочной стоимостью 8,6 млн руб. Украшение весом 2 кг заметили в сумке иностранца на таможенном контроле. Экспертиза установила, что цепь изготовлена из золотого сплава с содержанием 99,5% золота и не является готовым ювелирным изделием.