В школе села Рагули на Ставрополье открылись агроклассы

Агроклассы по направлениям «Агроинженерия» и «Животноводство» открылись в школе села Рагули Апанасенковского округа на Ставрополье при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в правительстве региона.
«Открытие агроклассов решает одну из ключевых задач — подготовку квалифицированных кадров для села. Благодаря этой работе мы создаем условия для ранней профориентации и воспитываем новое поколение аграриев, способных эффективно и современно развивать наше сельское хозяйство. Это долгосрочные инвестиции в будущее Апанасенковья», — подчеркнул глава Апанасенковского округа Денис Климов.
Всего в этом году на территории округа планируется открыть еще три агротехнологических класса. А в регионе — 60.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.