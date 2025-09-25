В Московской области расчистили 12 водоемов

Работы по очистке 12 водоемов провели на территории Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве экологии и природопользования региона.
Например, в Электростали расчистили Юбилейный пруд, в Пушкинском округе — Русловой пруд на реке Серебрянке и Мурановский пруд, в Зарайске — Широбоковский пруд. Также там обрезали старые деревья в акватории, убрали плавающий мусор и лишнюю растительность.
Теперь работы проводят на Троицких озерках и на озере Липитино в Коломне. Завершить расчистку водоемов планируют до конца сентября.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.