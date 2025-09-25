Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Московской области расчистили 12 водоемов

Сейчас работы проводят на озерах в Коломне.

Работы по очистке 12 водоемов провели на территории Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве экологии и природопользования региона.

Например, в Электростали расчистили Юбилейный пруд, в Пушкинском округе — Русловой пруд на реке Серебрянке и Мурановский пруд, в Зарайске — Широбоковский пруд. Также там обрезали старые деревья в акватории, убрали плавающий мусор и лишнюю растительность.

Теперь работы проводят на Троицких озерках и на озере Липитино в Коломне. Завершить расчистку водоемов планируют до конца сентября.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.