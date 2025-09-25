На зданиях на проспекте Мира во Владикавказе смонтируют подсветку

Архитектурную подсветку смонтируют на зданиях на проспекте Мира во Владикавказе при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации города.
Планируют подсветить не менее 30 исторических особняков. Также по нечетной стороне проспекта от улицы Джанаева до Кирова проведут освещение. Сейчас там его нет, и участок прогулочной зоны остается темным в вечернее и ночное время.
«Средства будут направлены на обустройство исторической части города в соответствии с проектом Туристического кода. Он разработан проектным офисом Владикавказа. Документ предусматривает мероприятия по созданию и улучшению городской среды в границах туристического центра», — отметили в администрации.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.