В чувашском селе Чуварлеи построят школу на 300 учеников

Школу на 300 мест построят в селе Чуварлеи Чувашской Республики по нацпроекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Алатырского муниципального округа.
Специалисты уже заложили фундамент будущего учреждения. Помимо учебных классов там будут спортивный и актовый залы. Ввести школу в эксплуатацию планируют в августе 2027 года.
«Стоит отметить, что в последние пять лет в Чувашии построено девять новых школ, а сейчас реализуются еще шесть проектов — это часть системной работы по развитию образовательной инфраструктуры в регионе», — добавили в администрации.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.