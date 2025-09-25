Гражданин Германии пытался ввезти в Калининградскую область почти 700 пуль и гильз

В зоне контроля гражданин Германии не стал заполнять пассажирскую декларацию. Во время осмотра багажа таможенники совместно с пограничниками обнаружили товары, внешне схожие с пулями и гильзами различного калибра для стрелкового оружия. Водитель пояснил, что их попросил привезти его знакомый, так как они не продаются на территории России. При этом у иностранца не было документов, которые разрешают перемещение товаров такой категории, а также ношение и хранение оружия на территории РФ.