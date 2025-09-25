Гражданин Германии пытался ввезти в Калининградскую область почти 700 пуль и гильз

Гражданин Германии пытался ввезти в Калининградскую область 698 пуль и гильз. Иностранец ехал из Польши через пропускной пункт Багратионовск — Безледы. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в отделении по связям с общественностью региональной таможни.
В зоне контроля гражданин Германии не стал заполнять пассажирскую декларацию. Во время осмотра багажа таможенники совместно с пограничниками обнаружили товары, внешне схожие с пулями и гильзами различного калибра для стрелкового оружия. Водитель пояснил, что их попросил привезти его знакомый, так как они не продаются на территории России. При этом у иностранца не было документов, которые разрешают перемещение товаров такой категории, а также ношение и хранение оружия на территории РФ.
При проведении досмотра установили, что в автомобиле находится 668 пуль и 30 гильз общим весом 8,2 килограмма. «Согласно заключению таможенного эксперта, предоставленные на исследование товары являются гильзами производства Чехии и экспансивными пулями разных калибров производства США и Германии, предназначенными для снаряжения патронов стрелкового оружия для спортивной стрельбы, охоты, участия в соревнованиях», — сообщили в ведомстве.
Товар изъяли. В отношении гражданина Германии возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП — «Недекларирование товара».