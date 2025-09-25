Ричмонд
В тувинском селе Аксы-Барлык отремонтировали школу

Теперь занятия для 115 учеников будут проходить в комфортных условиях.

Капитальный ремонт школы в селе Аксы-Барлык в Республике Тыве провели при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в правительстве региона.

Во время работ специалисты обновили внутренние помещения. Также в учреждении установили новую мебель и оборудование. Теперь занятия для 115 учеников будут проходить в комфортных условиях.

«Правительство и министерство образования республики стремятся создать комфортную образовательную среду для детей. Уверен, что в новых просторных кабинетах будет уютно, а на уроках — интересно и увлекательно», — отметил и. о. министра образования республики Орлан Соян.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.