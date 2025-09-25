Госдума усилит закон об иноагентах при необходимости, заявил Володин

«Но, как вы понимаете, вот этот путь привлечения к уголовной ответственности, он становится короче. Об этом речь идёт. Поэтому, коллеги, голосование поимённое, но вот так же, потеряв свою страну, родину, Советский Союз, потом стали искать виноватых. Но страны не стало. Была Царская империя, наводнённые тоже разными иноагентами и тому подобное, тоже потеряли. А затем какое количество жертв? Миллионы! Распад Советского Союза — трагедия. Поэтому мы с вами всё равно изменения принимаем достаточно гуманные, которые предполагают в начале административное наказание, потом только уже уголовное. Вот в чём смысл предлагаемого решения», — добавил Володин.