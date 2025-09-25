В Алтайском крае откроют два детских культурно-просветительских центра

Два детских культурно-просветительских центра создадут в 2026 году в Алтайском крае по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
Первый центр откроют на базе городского Дома культуры в Салавате, второй — на базе Троицкого многофункционального культурного центра. В этих современных и комфортных пространствах молодые посетители смогут учиться и развивать свои творческие навыки.
«На выделенные средства учреждения смогут провести текущий ремонт, оформить помещения, приобрести необходимое для работы оборудование, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также создать мультимедийный контент для данной аудитории. Сотрудники центров пройдут профессиональную переподготовку и повышение квалификации», — отметили в ведомстве.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.