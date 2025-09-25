Ричмонд
БЖД сообщила о работе железнодорожных переходов после открытия границы Польшей

БЖД сказала о работе железнодорожных погранпереходов на границе Польши с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

В Белорусской железной дороге рассказали о работе железнодорожных переходов после открытия границы Польшей.

Ранее также таможня Беларуси сообщила, что будет происходить на границе, когда Польша откроет погранпункты.

А в БЖД рассказали, что с 25 сентября железнодорожные пограничные переходы на белорусско-польской границе, функционируют в штатном технологическом режиме. Отмечается, что белорусская сторона обеспечивает передачу грузов, вагонов и контейнеров железнодорожным перевозчикам Польши согласно графику движения поездов.

Также госконтроль с таможенными операциями осуществляются в сроки, которые установлены технологическими процессами и работой погранпереходов.

— Польская сторона также предпринимает все необходимые меры для своевременной обработки поездов и обеспечения эффективной работы погранпереходов, — прокомментировали в БЖД.

Здесь «Комсомолка» подробно писала о ситуации с закрытием Польшей границы с Беларусью. Напомним, границу польские власти открыли с 25 сентября.

Вот какие пункты пропуска закрыты, а какие открыты на границе Беларуси с ЕС в 2025.

И, к слову, Сейм требует от Туска посчитать убытки Польши из-за закрытия границы с Беларусью.