БЖД сообщила о работе железнодорожных переходов после открытия границы Польшей

А в БЖД рассказали, что с 25 сентября железнодорожные пограничные переходы на белорусско-польской границе, функционируют в штатном технологическом режиме. Отмечается, что белорусская сторона обеспечивает передачу грузов, вагонов и контейнеров железнодорожным перевозчикам Польши согласно графику движения поездов.