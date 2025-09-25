БЖД сообщила о работе железнодорожных переходов после открытия границы Польшей

В Белорусской железной дороге рассказали о работе железнодорожных переходов после открытия границы Польшей.
Ранее также таможня Беларуси сообщила, что будет происходить на границе, когда Польша откроет погранпункты.
А в БЖД рассказали, что с 25 сентября железнодорожные пограничные переходы на белорусско-польской границе, функционируют в штатном технологическом режиме. Отмечается, что белорусская сторона обеспечивает передачу грузов, вагонов и контейнеров железнодорожным перевозчикам Польши согласно графику движения поездов.
Также госконтроль с таможенными операциями осуществляются в сроки, которые установлены технологическими процессами и работой погранпереходов.
— Польская сторона также предпринимает все необходимые меры для своевременной обработки поездов и обеспечения эффективной работы погранпереходов, — прокомментировали в БЖД.
