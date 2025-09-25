В Новороссийске включат сирены 1 октября

В Новороссийске проверят системы оповещения 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.
Электросирены включат два раза — в 10:30 и в 10:40. Теле-радиотрансляцию перехватят в 10:30 и в 10:43 на 1 минуту.
Звучание сирен — это предупредительный сигнал гражданской обороны об опасности, который означает «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».
«По этому сигналу необходимо включить ТВ-приемники на любой из 10 общероссийских общедоступных каналов первого мультиплекса (с 1 по 10 каналы), приемники проводного вещания на программу “Радио России”, а приемники эфирного вещания — на канал “Радио России” и прослушать сообщение», — отметили в мэрии Новороссийска.