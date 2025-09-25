В «Центре Келдыша» провели испытания двигателей для межпланетных перелетов

Отмечается, что первый образец — холловский двигатель КМ-50М создан с применением современной технологии магнитного экранирования, что обеспечивает ресурс его работы свыше 20 тыс. часов, а второй двигатель — ИД-750 демонстрирует еще более впечатляющие показатели и обеспечивает ресурс работы свыше 50 тыс. часов.