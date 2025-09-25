Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самые престижные профессии назвали воронежцы

Жители региона составили свой рейтинг специальностей, которые, по их мнению, считают признаком успеха. Опрос провел сервис SuperJob.

Так, 22% респондентов уверены, что наиболее престижной специальностью в наше время является программирование. Еще 11% считают, что лучше всего быть врачами, а именно хирургами или стоматологами. Также 9% опрошенных говорят о престижности карьеры военнослужащего. В топ успешных профессий вошли инженеры и рабочие высокой квалификации. А 6% воронежцев остались при мнении, что «все профессии нужны, все профессии важны».Интересно, что большинство опрошенных мужчин считают наиболее престижными профессии военных, инженеров и рабочих. А вот женщины уверены, что успешными карьеристами можно назвать врачей, педагогов и финансистов.