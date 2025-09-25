Самые престижные профессии назвали воронежцы

Так, 22% респондентов уверены, что наиболее престижной специальностью в наше время является программирование. Еще 11% считают, что лучше всего быть врачами, а именно хирургами или стоматологами. Также 9% опрошенных говорят о престижности карьеры военнослужащего. В топ успешных профессий вошли инженеры и рабочие высокой квалификации. А 6% воронежцев остались при мнении, что «все профессии нужны, все профессии важны».Интересно, что большинство опрошенных мужчин считают наиболее престижными профессии военных, инженеров и рабочих. А вот женщины уверены, что успешными карьеристами можно назвать врачей, педагогов и финансистов.