В Петербурге введут дорожные ограничения 26−28 сентября из-за фестиваля Digital Rain

Ограничения будут действовать с 0:00 26 сентября до 23:59 28 сентября. В этот период будет закрыто движение на двух участках площади Островского: от Невского проспекта до улицы Зодчего Росси на четной стороне и от Невского проспекта до переулка Крылова на нечетной. На Биржевой площади будет сужена проезжая часть. Помимо этого, на обеих сторонах площади Островского и четной стороне Биржевой площади введут запрет остановки транспорта.