Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На территории озера Кезеной-Ам в Чечне открыли новый глэмпинг

Гости могут погулять по экотропам или покататься на лошадях.

Новый глэмпинг открыли на территории высокогорного озера Кезеной-Ам в Чечне при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве республики по туризму.

На базе отдыха возвели четыре комфортабельных домика, подходящих для времяпрепровождения на природе. Рядом расположены спортзал и воркаут-зона для активных занятий, а также просторная терраса.

Во время отдыха гости глэмпинга могут погулять по экотропам, покататься на лошадях или поплавать на лодках по озеру. Кроме того, там есть зиплайн.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.