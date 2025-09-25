На территории озера Кезеной-Ам в Чечне открыли новый глэмпинг

Новый глэмпинг открыли на территории высокогорного озера Кезеной-Ам в Чечне при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве республики по туризму.
На базе отдыха возвели четыре комфортабельных домика, подходящих для времяпрепровождения на природе. Рядом расположены спортзал и воркаут-зона для активных занятий, а также просторная терраса.
Во время отдыха гости глэмпинга могут погулять по экотропам, покататься на лошадях или поплавать на лодках по озеру. Кроме того, там есть зиплайн.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.