Калининградцам напомнили о риске ботулизма в сезон домашних заготовок

Возбудитель болезни — бактерия Clostridium botulinum. В почве она существует в виде устойчивых спор, которые не опасны при проглатывании. Опасность появляется, когда создаются анаэробные условия — тогда бактерии начинают вырабатывать сильнейший яд, ботулотоксин. Это один из самых мощных природных ядов: его смертельная доза составляет всего 0,0000003 г.
Главный риск связан с герметично закрытыми банками: внутри нет кислорода, и это идеальная среда для развития возбудителя. При этом вкус, запах и внешний вид таких консервов практически не меняются. Распространённое мнение, что «вздутие банки» говорит о наличии токсина, неверно: Clostridium botulinum не выделяет газов.
Инкубационный период болезни обычно составляет от 12 до 36 часов. Первые признаки — тошнота, рвота, расстройства зрения, трудности с глотанием, изменения голоса. Без срочной госпитализации заболевание может привести к параличу дыхательных мышц и гибели пациента.
Особую опасность представляют грибы. Во-первых, они часто загрязнены землёй. Во-вторых, их строение не позволяет тщательно промыть сырьё.
Чтобы снизить риск, Роспотребнадзор рекомендует:
- не покупать домашние консервы и копчёности на стихийных рынках;
- не заготавливать мясо, рыбу и грибы в герметичных банках в домашних условиях;
- тщательно мыть овощи и фрукты, не сокращать время термообработки и не уменьшать количество соли и уксуса;
- хранить заготовки только в холодильнике, а предпочтение отдавать заморозке или сушке;
- перед употреблением консервов обязательно кипятить их 20 минут;
- консервированные грибы без повторной варки категорически не употреблять.
Если после употребления домашних консервов самочувствие ухудшилось, необходимо срочно обратиться к врачу и сохранить банку с продуктом для лабораторного анализа.
Роспотребнадзор подчёркивает: соблюдение простых правил при заготовке и хранении продуктов поможет сохранить здоровье и избежать смертельно опасного заболевания.