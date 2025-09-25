Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградцам напомнили о риске ботулизма в сезон домашних заготовок

Специалисты Роспотребнадзора по Калининградской области предупреждают: ежегодно в мире фиксируются десятки тысяч случаев ботулизма, и подавляющее большинство из них связано именно с домашними консервами. В России пищевой ботулизм составляет около 99% всех зарегистрированных случаев.

Возбудитель болезни — бактерия Clostridium botulinum. В почве она существует в виде устойчивых спор, которые не опасны при проглатывании. Опасность появляется, когда создаются анаэробные условия — тогда бактерии начинают вырабатывать сильнейший яд, ботулотоксин. Это один из самых мощных природных ядов: его смертельная доза составляет всего 0,0000003 г.

Главный риск связан с герметично закрытыми банками: внутри нет кислорода, и это идеальная среда для развития возбудителя. При этом вкус, запах и внешний вид таких консервов практически не меняются. Распространённое мнение, что «вздутие банки» говорит о наличии токсина, неверно: Clostridium botulinum не выделяет газов.

Инкубационный период болезни обычно составляет от 12 до 36 часов. Первые признаки — тошнота, рвота, расстройства зрения, трудности с глотанием, изменения голоса. Без срочной госпитализации заболевание может привести к параличу дыхательных мышц и гибели пациента.

Особую опасность представляют грибы. Во-первых, они часто загрязнены землёй. Во-вторых, их строение не позволяет тщательно промыть сырьё.

Чтобы снизить риск, Роспотребнадзор рекомендует:

  • не покупать домашние консервы и копчёности на стихийных рынках;
  • не заготавливать мясо, рыбу и грибы в герметичных банках в домашних условиях;
  • тщательно мыть овощи и фрукты, не сокращать время термообработки и не уменьшать количество соли и уксуса;
  • хранить заготовки только в холодильнике, а предпочтение отдавать заморозке или сушке;
  • перед употреблением консервов обязательно кипятить их 20 минут;
  • консервированные грибы без повторной варки категорически не употреблять.

Если после употребления домашних консервов самочувствие ухудшилось, необходимо срочно обратиться к врачу и сохранить банку с продуктом для лабораторного анализа.

Роспотребнадзор подчёркивает: соблюдение простых правил при заготовке и хранении продуктов поможет сохранить здоровье и избежать смертельно опасного заболевания.