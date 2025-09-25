Калининградцам напомнили о риске ботулизма в сезон домашних заготовок

Возбудитель болезни — бактерия Clostridium botulinum. В почве она существует в виде устойчивых спор, которые не опасны при проглатывании. Опасность появляется, когда создаются анаэробные условия — тогда бактерии начинают вырабатывать сильнейший яд, ботулотоксин. Это один из самых мощных природных ядов: его смертельная доза составляет всего 0,0000003 г.