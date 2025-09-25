В Омске резко снизилась цена на айфоны прошлых поколений

Так цены на новые iPhone 16 в Омске показали снижение от 23% до 27%. Но «чемпионом» по снижению цент стал iPhone 13 — его стоимость в регионе упала сразу на 33%. Также аналитиками были изучены наиболее ходовые ценовые предложения этой популярной марки телефонов. В августе 2025 года, телефон марки iPhone 16 Pro омичи покупали в среднем за 95 000 рублей. Немного дешевле омским покупателем обходился iPhone 16 Pro — средний чек приобретения телефона этой марки составлял 85 000 рублей. Самый простенький из этой серии — iPhone 16 — приобретался жителями Омска за 62 000 рублей.