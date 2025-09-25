По обращениям омских сирот расширяется перечень получателей жилищного сертификата

Депутат Госдумы от Омской области сообщила о готовящихся изменениях в федеральном законодательстве о мерах поддержки детей-сирот. Речь идет о готовящемся расширении перечня получателей жилищного сертификата.
Как рассказала Фадина, идея возникла после обращений омских сирот. По 159-му федеральному закону получить жилищный сертификат может лишь тот, чей средний доход в месяц должен превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе.
Таким образом из списка получателей автоматически выбывают молодые мамы в декрете, так как доход супруга при решении вопроса о выдаче жилищного сертификата не учитывается.
Именно этот перекос намерены исправить депутаты. Как сообщила Фадина, вместе с депутатом Татьяной Буцкой они изучили мнение регионов, и больше половины поддержали данную инициативу.
Сейчас к законопроекту принимаются поправки, после чего он будет вынесен на второе чтение в Госдуму.