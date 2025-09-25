Грузинского наемника, воевавшего на стороне Украины, заочно осудили

«Доказательства признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора в отношении гражданина Грузии Михаила Поладашвили. Он заочно признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)… Судом Поладашвили заочно приговорен к наказанию в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Установлено, что в марте 2022 года Поладашвили вступил в качестве наёмника в украинское вооружённое формирование, после чего участвовал в боевых действиях против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих ВС РФ.
По ходатайству следствия в отношении Поладашвили заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.