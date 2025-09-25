В селе Усады в Татарстане открыли новую детскую школу искусств

Новую детскую школу искусств открыли в селе Усады Республики Татарстан при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в исполнительном комитете Высокогорского муниципального района.
Для учреждения закупили музыкальные инструменты. Также там оборудовали художественные мастерские и концертный зал на 150 мест с современным световым и звуковым оборудованием. В школе будут работать музыкальное, хореографическое, театральное и художественное отделения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.