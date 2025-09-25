Ричмонд
Аэропорт Уфы увеличит количество рейсов в Казахстан

Глава Росавиации Дмитрий Ядров в интервью корреспонденту ИА «Башинформ» рассказал, что уфимский аэропорт активно работает над увеличением количества международных рейсов. Этот вопрос обсуждался сегодня на встрече руководителя Федерального агентства воздушного транспорта с Главой Башкортостана Радием Хабировым.

Источник: Башинформ

«Мы сегодня обсудили вопрос привлечения дополнительных провозных емкостей со стороны международных авиакомпаний, в том числе из Китая, стран СНГ. Поработаем отдельно в отношении рейса между Уфой и Абхазией, а также увеличение маршрутной сети с Казахстаном. Всегда есть куда расширять сотрудничество. Наши граждане хотят активно путешествовать как внутри России, так и за рубежом», — отметил Дмитрий Ядров.

Ранее «Башинформ» сообщал, что открыты международные рейсы в Грузию (Батуми и Тбилиси), Таиланд (Утопао). В этом году открыты рейсы в Китай.