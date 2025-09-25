Ричмонд
В Госдуме оценили идею указывать в паспорте группу крови и резус-фактор

Леонов назвал рациональной идею указывать в паспорте группу-крови и резус-фактор.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Указание в паспорте гражданина РФ данных о группе крови и резус-факторе было бы вполне рациональным решением, это заслуживает внимания, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин («Справедливая Россия — За правду») внес в палату парламента законопроект, которым предлагается вносить информацию о группе крови и резус-факторе в паспорт гражданина РФ.

«Инициатива коллег с предложением вносить информацию о группе крови и резус-факторе в паспорт гражданина России заслуживает внимания. В целом подобная практика уже распространяется, например, на военный билет. Однако не все носят с собой военный билет, тем более у девушек его может вообще не быть. А паспорт в большинстве случаев люди носят с собой каждый день. Поэтому и указание там группы крови и резус-фактора было бы вполне рациональным решением», — сказал Леонов.

Парламентарий уточнил, что в военном билете такая отметка должна проставляться у годных к службе граждан, по его словам, в данном случае указания группы крови нужно в целях оперативного оказания медицинской помощи в экстренных ситуациях, когда точное знание группы имеет решающее значение для спасения жизни военнослужащего. Он добавил, что экстренные ситуации могут произойти и в гражданской жизни.

