В Госдуме оценили идею указывать в паспорте группу крови и резус-фактор

«Инициатива коллег с предложением вносить информацию о группе крови и резус-факторе в паспорт гражданина России заслуживает внимания. В целом подобная практика уже распространяется, например, на военный билет. Однако не все носят с собой военный билет, тем более у девушек его может вообще не быть. А паспорт в большинстве случаев люди носят с собой каждый день. Поэтому и указание там группы крови и резус-фактора было бы вполне рациональным решением», — сказал Леонов.