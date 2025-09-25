Глава ЦИК Карпенко сказал об изменении избирательного законодательства Беларуси

Карпенко сообщили, что в 2027-м ЦИК планирует войти в план законопроектной деятельности, предложив поправки в Избирательный кодекс Беларуси. Он заметил, что изменения в избирательное законодательство могут быть внесены к 2028 год. И добавил, что в данном вопросе все внимательно взвешивается без торопливости.