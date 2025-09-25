Глава ЦИК Карпенко сказал об изменении избирательного законодательства Беларуси

Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко сказал об изменении избирательного законодательства Беларуси, пишет БелТА.
Карпенко сообщили, что в 2027-м ЦИК планирует войти в план законопроектной деятельности, предложив поправки в Избирательный кодекс Беларуси. Он заметил, что изменения в избирательное законодательство могут быть внесены к 2028 год. И добавил, что в данном вопросе все внимательно взвешивается без торопливости.
— Планируем войти в план законопроектной деятельности в 2027 году. За это время, где-то к 2028 году, внести соответствующие изменения, — прокомментировал он.
При этом глава ЦИК заметил, что данные поправки не будут концептуальными и существенными, и еще продолжается их анализ. Карпенко пояснил, что речь идет об уточнении отдельных законодательных норм, вызвавших некоторые вопросы при последних электоральных кампаниях: референдуме, выборах в Единый день голосования и выборах президента Беларуси.
Кроме того, Карпенко сказал, что работа по изменению избирательного законодательства Беларуси будет вестись планово и публично и в тесном контакте с депутатским корпусом, членами Совета Республики и регионами.
— Работаем по плану, — констатировал председатель ЦИК.
Тем временем БЖД сообщила о работе железнодорожных переходов после открытия границы Польшей.
Ранее также таможня Беларуси сообщила, что будет происходить на границе, когда Польша откроет погранпункты.
А еще МАРТ изменил условия исключения из списка недобросовестных поставщиков.