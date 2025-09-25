Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове 27 сентября проведут общегородской субботник

Ростовская область, 25 сентября 2025, DON24.RU. В Ростове 27 сентября в рамках месячника чистоты пройдет субботник, сообщил глава города Александр Скрябин. Мероприятие охватит все районы города.

Источник: Don24.ru

В планах — комплекс работ по уборке мусора и наносного грунта, ликвидация несанкционированных граффити и объявлений, мойка фасадов и витрин, а также обрезка поросли и аварийных деревьев.

Особое внимание уделят бесхозным территориям. Районные администрации уже определили ключевые объекты для уборки. Их включили в план субботника.

Со списком адресов, где запланированы работы, можно ознакомиться на сайте городской администрации.

Принять участие в субботнике могут все желающие. Первый осенний субботник в донской столице прошел в минувшие выходные.