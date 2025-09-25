В Ростове 27 сентября проведут общегородской субботник

В планах — комплекс работ по уборке мусора и наносного грунта, ликвидация несанкционированных граффити и объявлений, мойка фасадов и витрин, а также обрезка поросли и аварийных деревьев.
Особое внимание уделят бесхозным территориям. Районные администрации уже определили ключевые объекты для уборки. Их включили в план субботника.
Со списком адресов, где запланированы работы, можно ознакомиться на сайте городской администрации.
Принять участие в субботнике могут все желающие. Первый осенний субботник в донской столице прошел в минувшие выходные.