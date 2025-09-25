Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Удмуртии разработали автомаршрут «В Игру на выходные»

Путешествуя по нему, туристы посетят зоопарк, чайный домик и этно-парк.

Автомобильный маршрут «В Игру на выходные» разработали в Удмуртии. Это поможет привлечь туристов в регион, что отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве по туризму республики.

Начинается маршрут в Ижевске с монумента «Навеки с Россией», который возвели в 1972 году в честь 400-летия дружбы русского и удмуртского народов. Следующая остановка — государственный зоопарк Удмуртии. Там живут свыше 200 видов животных, птиц, рептилий и насекомых, многие из которых краснокнижные.

Также маршрут ведет в музей «Этапный пункт», чайный домик на Сибирском тракте, Игринский краеведческий музей, этно-парк «Эгра» и музей исчезнувших деревень. Узнать подробнее об автомаршруте можно на туристическом портале региона.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.