Володин напомнил о более жесткой норме об иноагентах в США

«Что мы должны делать? Реагировать. Речь идёт о защите интересов страны, речь идёт о тех, кто деньги берёт у других государств и пытается разрушить нашу страну, находясь за рубежом, пакуя здесь чемоданы, и просто издевается над нашим гуманизмом. Страну потерять можем. Посмотрите, публично выступают и оправдывают террористов, говорят о своей ненависти к стране, потому что перестали отсюда получать доходы, мы с вами должны защитить страну. И если с первого раза те, кто получил статус иноагента, не поняли свою неправоту, мы сейчас с вами ведём норму, если большинство поддержит, ужесточающую. У нас всё равно будет преюдиция. Просто в первоначальной редакции была двукратная административная ответственность, а сейчас будет однократная», — подытожил он.