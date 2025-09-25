Группа «Аэрофлот» перевезла 16,7 млн пассажиров за лето 2025 года

Кстати, в начале июня перевозчик запустил новую услугу удобного бронирования для многодетных семей с пятью и более детьми. Такие семьи при совместном путешествии теперь смогут воспользоваться специальными тарифами и персонализированным обслуживанием при оформлении перевозки. Если пять и более детей летят вместе с одним или обоими родителями, перевозка будет оформлена в едином бронировании. При этом на детей до 12 лет будут распространяться действующие скидки на внутренних и международных направлениях (50% от стоимости тарифа для внутренних перелетов и до 15% — для международных), а для взрослых будет предложен специальный тариф. Помимо стоимостных преимуществ семьи смогут воспользоваться комбинированием тарифов с багажом и без багажа, совместным размещением на борту, а также гибкими условиями изменений уже оформленной перевозки и другими удобными сервисами.