Школьников в Казахстане при вспышке ОРВИ будут переводить онлайн-обучение

Астана. 25 сентября. КазТАГ — В Казахстане при росте числа заболевших ОРВИ среди школьников более чем на 30% класс будет переведен на дистанционный формат, сообщила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля минздрава Сархат Бейсенова.

«При регистрации случаев заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30% в одном классе от численности класса в течение одного инкубационного периода отменяется кабинетная система обучения в общеобразовательных организациях и запрещается прием новых детей в классы в течение десяти календарных дней. В случае регистрации заболевания ОРВИ с общим числом заболевших 30% и более от численности класса в течение одного инкубационного периода осуществляется перевод учащихся на онлайн-обучение», — сказала Бейсенова на пресс-конференции в СЦК.

Соответствующие меры предусмотрены постановлением о проведении санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий, подписанным 22 августа текущего года.