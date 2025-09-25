Школьников в Казахстане при вспышке ОРВИ будут переводить онлайн-обучение

«При регистрации случаев заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30% в одном классе от численности класса в течение одного инкубационного периода отменяется кабинетная система обучения в общеобразовательных организациях и запрещается прием новых детей в классы в течение десяти календарных дней. В случае регистрации заболевания ОРВИ с общим числом заболевших 30% и более от численности класса в течение одного инкубационного периода осуществляется перевод учащихся на онлайн-обучение», — сказала Бейсенова на пресс-конференции в СЦК.