Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда дадут отопление в Ростове в 2025 году

Жители Ростова-на-Дону ожидают начала отопительного сезона.

Источник: Комсомольская правда

После первых ночных похолоданий жители Ростова-на-Дону начали задаваться вопросом о том, когда в городе стартует отопительный сезон.

Официальных заявлений пока не поступало. Однако по общим правилам тепло в дома обязаны подавать при определенных погодных условиях: если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха будет ниже +8 градусов.

Это правило действует для всех многоквартирных домов и социальных объектов — больниц, школ, детских садов и других организаций. К слову, в прошлом году батареи в донской столице начали греть с 15 октября.

В этом году городские власти сообщали, что в сентябре специалисты должны завершить промывку и ревизию систем отопления, а также опрессовку трубопроводов в многоквартирных домах. Все работы на котельных и тепловых сетях необходимо выполнить до 1 октября.

Более подробно о начале отопительного сезона написано в другой статье на сайте «КП — Ростов-на-Дону».

Подпишись на нас в Telegram.