Когда дадут отопление в Ростове в 2025 году

После первых ночных похолоданий жители Ростова-на-Дону начали задаваться вопросом о том, когда в городе стартует отопительный сезон.
Официальных заявлений пока не поступало. Однако по общим правилам тепло в дома обязаны подавать при определенных погодных условиях: если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха будет ниже +8 градусов.
Это правило действует для всех многоквартирных домов и социальных объектов — больниц, школ, детских садов и других организаций. К слову, в прошлом году батареи в донской столице начали греть с 15 октября.
В этом году городские власти сообщали, что в сентябре специалисты должны завершить промывку и ревизию систем отопления, а также опрессовку трубопроводов в многоквартирных домах. Все работы на котельных и тепловых сетях необходимо выполнить до 1 октября.
