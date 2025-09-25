Ричмонд
В Белгородской области провели ремонт моста через реку Ворсклу

Специалисты, в частности, заменили асфальт на проезжей части и восстановили гидроизоляцию пролетных строений.

Ремонт моста через реку Ворсклу на участке дороги Порубежное — Теплое в Борисовском районе Белгородской области провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве региона.

Протяженность сооружения составляет более 45 метров. Оно находится в селе Теплом и ведет к центру населенного пункта.

Во время работ специалисты заменили асфальт на проезжей части, восстановили гидроизоляцию пролетных строений, отремонтировали их и привели в порядок опоры моста. Помимо этого, там заменили ограждение и опорные части пролетных строений.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.