Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кафе «Brown Bear» в центре Казани закрыли из-за кишечной инфекции

После информации о случаях кишечной инфекции у двух посетителей казанского кафе «Brown Bear», расположенного на улице Пушкина, Роспотребнадзор провел проверку в заведении.

Источник: Роспотребнадзор по РТ

Выяснилось, что в кафе не было условий для приготовления блюд из продовольственного сырья, было недостаточное количество технологического оборудования и необходимого набора производственных цехов.

Кроме того, в заведении не соблюдалось товарное соседство, разделочный инвентарь не был промаркирован, а внутренняя отделка помещений имела повреждения.

В отобранных пробах пищевой продукции, а также в смыве с рук повара обнаружены бактерии группы кишечных палочек, что свидетельствует о нарушении правил личной гигиены, условий хранения и технологии приготовления блюд.

На хозяина кафе составили протоколы об административном правонарушении и о запрете деятельности кафе на 14 суток, помещения опечатаны, материалы переданы в суд.

У заболевших диагностировано пищевое отравление не уточненной этиологии.