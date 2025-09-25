Кафе «Brown Bear» в центре Казани закрыли из-за кишечной инфекции

Выяснилось, что в кафе не было условий для приготовления блюд из продовольственного сырья, было недостаточное количество технологического оборудования и необходимого набора производственных цехов.
Кроме того, в заведении не соблюдалось товарное соседство, разделочный инвентарь не был промаркирован, а внутренняя отделка помещений имела повреждения.
В отобранных пробах пищевой продукции, а также в смыве с рук повара обнаружены бактерии группы кишечных палочек, что свидетельствует о нарушении правил личной гигиены, условий хранения и технологии приготовления блюд.
На хозяина кафе составили протоколы об административном правонарушении и о запрете деятельности кафе на 14 суток, помещения опечатаны, материалы переданы в суд.
У заболевших диагностировано пищевое отравление не уточненной этиологии.