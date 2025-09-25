В Мотовилихинском районе Перми открыли памп-трек

В Мотовилихинском районе Перми на улице Восходящая открылась новая велосипедная трасса — памп-трек. Здесь можно кататься на велосипедах, самокатах, скейтах и роликах.
Строительство трассы стало возможным благодаря инициативе местных жителей и ТОС «Пихтовая стрелка» в рамках программы поддержки местных проектов. Новый спортивный объект занял площадь около 2 тысяч квадратных метров и стал частью создаваемого здесь спортивно-культурного пространства. Ранее на этой территории уже появились спортивная и детская площадки. Памп-трек будет полезен для более чем 3000 молодых жителей близлежащих микрорайонов.
— Инициатива создания памп-трека принадлежит активным жителям — ТОС «Пихтовая стрелка». Они стали победителями конкурса инициативного проектирования, и теперь у пермяков есть новая спортивная локация площадью более 300 кв.м. Чтобы кататься было комфортно и безопасно в любое время суток, поручил департаменту дорог и благоустройства установить на памп-треке освещение. Работы будут проведены в ближайшее время, — отметил глава Перми Эдуард Соснин.
С 2021 года в Перми проходит конкурс инициативных проектов, где жители могут предложить идеи по улучшению своих районов. На реализацию победивших проектов город выделяет 90% средств, а остальные 10% вкладывают сами инициаторы. В этом году бюджет конкурса увеличили с 30 до 40 миллионов рублей, что позволило поддержать 22 проекта, включая новый памп-трек.
Также в Перми продолжается ремонт дорог. На улице Володарского уже подготовили проезжую часть, а основные работы начнутся на следующей неделе. Параллельно ремонт идёт на 12 улицах города. Например, на улицах Липогорская частично уложили выравнивающий слой, а на улице Артема завершили профилирование. По муниципальной программе уже полностью отремонтированы участки на шести улицах, а в планах — ремонт ещё на шести улицах общей площадью более 39 тысяч квадратных метров.
— В этом году разыгран муниципальный контракт по ремонту 25 объектов на территории индивидуальной жилой застройки, из них 7 тротуаров и 18 дорог, — уточнил первый заместитель начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Перми Сергей Быстрых.