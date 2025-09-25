В Мотовилихинском районе Перми открыли памп-трек

Также в Перми продолжается ремонт дорог. На улице Володарского уже подготовили проезжую часть, а основные работы начнутся на следующей неделе. Параллельно ремонт идёт на 12 улицах города. Например, на улицах Липогорская частично уложили выравнивающий слой, а на улице Артема завершили профилирование. По муниципальной программе уже полностью отремонтированы участки на шести улицах, а в планах — ремонт ещё на шести улицах общей площадью более 39 тысяч квадратных метров.