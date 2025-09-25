Запесоцкого отстранили от должности ректора СПбГУП: в чем причина

В обосновании своей позиции прокурор указал, что Запесоцкий, занимавший пост ректора с 1991 года, обладает значительным влиянием и может организовать публичные акции с привлечением студентов и сотрудников университета, чтобы противодействовать изъятию имущества. Для предотвращения подобных сценариев суд ввел ряд строгих ограничений.