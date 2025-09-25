Запесоцкого отстранили от должности ректора СПбГУП: в чем причина

«Арбитражный суд определил: отстранить Запесоцкого Александра Сергеевича, 14.04.1954 года рождения, уроженца г. Курска… от занимаемой должности ректора (единоличного исполнительного органа) негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов”, — говорится в решении, опубликованном на портале “Электронное правосудие”.
В обосновании своей позиции прокурор указал, что Запесоцкий, занимавший пост ректора с 1991 года, обладает значительным влиянием и может организовать публичные акции с привлечением студентов и сотрудников университета, чтобы противодействовать изъятию имущества. Для предотвращения подобных сценариев суд ввел ряд строгих ограничений.
Экс-ректору запрещено не только занимать какие-либо должности в головном вузе и его филиалах, но и заключать трудовые договоры, получать университетские документы, а также оказывать любое воздействие на коллектив и органы управления, пишет ТАСС.
Поводом для судебного разбирательства стали претензии к законности регистрации права собственности ФНПР на объекты недвижимости университета. По версии надзорного ведомства, Запесоцкий годами использовал доходы от платного обучения и бюджетные субсидии для личного обогащения.
Суд временно возложил полномочия единоличного исполнительного органа СПбГУП на директора Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгения Лубашева.