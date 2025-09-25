Власти намерены модернизировать аэродромную инфраструктуру Уфы в течение пяти лет

Хабиров указал, что ежегодно уфимский аэропорт обслуживает более четырех миллионов пассажиров. В соответствии с поручением президента России Владимира Путина, к 2030 году этот показатель должен быть увеличен до 7,2 миллиона человек. Хабиров выразил уверенность, что потенциал для достижения этой цели у республики имеется.