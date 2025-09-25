Ричмонд
Власти намерены модернизировать аэродромную инфраструктуру Уфы в течение пяти лет

Модернизацию аэродромной инфраструктуры Уфы планируют завершить к 2030 году.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым, они обсудили развитие маршрутной сети международного аэропорта Уфы и модернизация его инфраструктуры.

Как отметил руководитель региона на своей личной странице в социальных сетях, жители республики активно пользуются авиационным транспортом, и развитие авиасообщения является ключевым направлением для властей. На встрече было подтверждено, что модернизация аэродромной инфраструктуры должна завершиться к 2030 году, сейчас прорабатываются детали проекта.

Хабиров указал, что ежегодно уфимский аэропорт обслуживает более четырех миллионов пассажиров. В соответствии с поручением президента России Владимира Путина, к 2030 году этот показатель должен быть увеличен до 7,2 миллиона человек. Хабиров выразил уверенность, что потенциал для достижения этой цели у республики имеется.

